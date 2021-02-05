Россия резко увеличила экспорт минтая в Корею из-за проблем с КНР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В январе российские рыбаки резко увеличили экспорт минтая в Южную Корею, поскольку Китай отказался принимать российские рыбопродукты, обнаружив коронавирус на упаковке. Однако COVID-19 угрожает и поставкам рыбы Сеулу.

В январе на корейский рынок было отправлено 14 799 тонн замороженного минтая, что на 59% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Средний показатель январского экспорта с 2005 по 2020 годы составил 11 504 тонны.

Минтай поставлялся по $1,12 за кг.

Савельев поделился опасением, что может закрыться и крупный корейский порт, через который проходит российская рыба и крабы. "На днях появилась информация о том, что в южнокорейском порту Камчхон зафиксирована вспышка коронавируса у 30 грузчиков. Таким образом, и соседний Пусан находится в зоне риска закрытия", - сказал он.

В конце декабря 2020 года из-за вспышки заболевания среди портовых рабочих Даляня китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

Ситуация для российских рыбаков осложняется тем, что 1 января началась Охотоморская минтаевая путина, которая продлится до 10 апреля. В ходе путины может быть выловлено больше 915 000 тонн рыбы. Как правило, 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку российские дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого объема рыбы.

Эти проблемы обсуждались на уровне вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и вице-премьера Виктории Абрамченко. Власти ищут дополнительные возможности как для хранения и переработки рыбы в России, так и для экспорта на новые рынки.