Минздрав Украины сообщил о сотнях повторных заражений коронавирусом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране зарегистрировано уже около 600 случаев повторных заражений COVID-19.

Об этом он заявил в пятницу на встрече, организованной Европейской бизнес-ассоциацией. По словам Степанова, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Этот вопрос, отметил министр, будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

По данным на 5 февраля, число инфицированных с начала пандемии на Украине составило 1 237 169 человек, 22 707 человек умерли, выздоровели 1 063 591 человек. Число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки составило 4 923, выздоровели 8 185 человек, умерли 158 пациентов.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что во всем мире подтверждено только несколько десятков случаев повторного заражения коронавирусом. Она также поясняла, что повторно заболеть COVID-19 можно при значительном нарушении в работе иммунной системы.