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Украина наладит доступ к вакцине от коронавируса для 100% населения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тыс. человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля - это не означает 1 марта", - уточнил он.

Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины - 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Украина коронавирус COVID-19

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