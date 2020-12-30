Роспотребнадзор назвал условие повторного заражения коронавирусом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Повторно заболеть коронавирусом можно при значительном нарушении в работе иммунной системы человека, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на данный момент во всем мире подтверждено только несколько десятков случаев повторного заражения коронавирусом.

"При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы, ... из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам избегать больших застолий, потому что, по ее словам, во время них значительно возрастает риск заразиться коронавирусом.