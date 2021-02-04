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Эксперты ВОЗ встретились с выздоровевшими от COVID пациентами в Ухане

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты из миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску происхождения коронавируса в четверг встретились с выздоровевшими от COVID-19 пациентами и семьями скончавшихся, сообщает телеканал CGTN.

"Команда китайских экспертов и специалистов ВОЗ в Ухане в четверг поговорила с теми, кто выздоровел от COVID-19, а также с семьями погибших от вируса пациентов, общественными работниками и другими жителями", - говорится в сообщении телеканала.

По словам члена миссии Петера Дашака, китайские коллеги открыты к сотрудничеству и исследования "сдвигаются с места".

"Они делятся с нами информацией, которую мы раньше не видели, и никто раньше не видел. Они говорят с нами открыто о каждом возможном варианте (происхождения коронавируса - ИФ). Мы действительно сдвигаемся с места, и, я думаю, каждый член команды так бы сказал", - рассказал Дашак в интервью телеканалу Sky News.

Доктор оптимистически настроен по поводу результатов миссии и рассчитывает, что по ее окончанию у экспертов "будут некоторые ориентиры" по поводу наиболее вероятных сценариев происхождения коронавируса. Но его точку зрения разделяют не все. Другой член миссии доктор Хунг Нгуен-Вьет, напротив, призывает не ждать больших прорывов от столь короткой миссии.

"Я продолжаю говорить, что нам нужно быть реалистичными, такая короткая миссия не даст все ответы, но она помогает продвинуться в понимании происхождения вируса", - написал Хунг Нгуен-Вьет в твиттере.

Эксперты приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. Они уже ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Ухань спустя год после начала пандемии

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Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Ухань ВОЗ Коронавирус

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