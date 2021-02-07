Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения грузового транспорта, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.
По ее данным, дорога "в штатном режиме" с 18:30 по Москве.
Ранее сообщалось, что с вечера субботы грузовикам закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.