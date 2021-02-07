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Послы ЕС встретились в Минске с родными погибших на акциях белорусов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Главы дипломатических миссий Европейского союза встретились в воскресенье в Минске с родственниками белорусов, которые погибли во время протестов, говорится в сообщении представительства ЕС в Белоруссии в фейсбуке.

В сообщении уточняется, что во встрече также приняли участие и родные нескольких "политических заключенных Белоруссии".

Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила 7 февраля международным днем солидарности с Белоруссией.

Как сообщалось, в ходе несанкционированных акций протеста в августе прошлого года в Белоруссии были погибшие, однако их количество разнится. 25 августа Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в конце сентября заявляло о гибели четверых человек. Кроме того, во время конфликта из-за бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска в ноябре погиб активист Роман Бондаренко.

Протесты в Минске

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера белорусских оппозиционных сил.

В Белоруссии со дня выборов президента продолжаются акции протеста против их итогов. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск ЕС

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