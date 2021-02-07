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В Белоруссии насчитали 873 задержанных в январе по политическим мотивам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В январе в Белоруссии по политическим мотивам задержали не менее 873 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна".

В центре уточнили, что были задержаны более 390 женщин и 475 мужчин.

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Также правозащитникам известно о задержании шести несовершеннолетних, самому младшему из них - 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин.

Как рассказали в центре, в январе этого года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом - 137, двое - арестом и штрафом. 40 протоколов отправлено на доработку, и только шесть административных дел прекращено, отметили в "Весне".

Правозащитники сообщили, что 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека - максимальным арестом на 25 суток, 10 человек - штрафом в 50 базовых величин (базовая величина составляет Br29, или около $11 - ИФ), один - в 70 базовых величин.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Белоруссия

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