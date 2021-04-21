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Австралия отменила соглашения штата Виктория о сотрудничестве с Китаем

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Австралийское правительство, пользуясь новыми законодательными полномочиями, признало недействительными два соглашения между штатом Виктория и КНР, заключенных в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом сообщает в среду издание The Sydney Morning Herald.

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что эти соглашения не соответствуют внешней политике Австралии или противоречат ее внешнеполитическим интересам.

Также Канберра отменила два соглашения в сфере образования, заключенных штатом Виктория с Сирией в 1999 году и с Ираном в 2004 году.

В ответ представитель правительства штата признал, что вопросы внешней политики находятся в введении центральных властей.

В декабре 2020 года сообщалось, что австралийский парламент одобрил закон, наделяющий центральное правительство правом вето в отношении любого соглашения между представителями Австралии и иностранным правительством. Согласно закону, глава МИД может блокировать соглашения между иностранным государством и властями штатов Австралии, местным самоуправлением и институтами, если договоренности можно расценить в качестве негативных для австралийской внешней политики или несоответствующих ей.

Тогда многие аналитики отмечали, что закон направлен против Китая.

Ранее штат Виктория запускал рассчитанный на 10 лет проект развития отношений с Китаем: в 2018 году штат подписал меморандум о взаимопонимании по китайской инициативе "Один пояс - один путь" (не носил юридически обязывающий характер) и в 2019 году – рамочное соглашение.

В отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности. В частности, летом прошлого года австралийские власти призвали к независимому расследованию причин вспышки коронавируса COVID-19, а Китай ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень и ограничил импорт говядины из страны.

Австралия Китай

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