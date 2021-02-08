На Украине запланировали несколько этапов вакцинации от COVID-19

Владимир Зеленский привьется на втором этапе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Несколько этапов вакцинации от коронавируса для приоритетных групп на Украине могут стартовать параллельно, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Выступая в понедельник на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве, он отметил, что президент страны Владимир Зеленский, как главнокомандующий, будет вакцинироваться на втором этапе. Тогда же могут получить прививку лица, выполняющие критические для государства функции, в том числе премьер и министры, пояснил Ляшко.

"Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которой планируется охватить 55 тыс. человек, потому что мы не будем использовать все 117 тыс. доз, а потом ожидать, пока приедет еще одна вакцина. Будет первая доза, вторая доза будет ждать этого же человека на национальном складе", - отметил он.

"Далее до конца месяца мы ожидаем поставки вакцин еще из двух источников - дополнительные вакцины в рамках COVAX от AstraZeneca (от 2,2 млн) и вакцину, закупленную за средства госбюджета (около 1,2 млн доз в феврале). Это позволит нам получить большое количество вакцины и начать несколько этапов параллельно (первый-третий этап)", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что в ближайшем времени будет обновлена "дорожная карта" вакцинации на первый и второй этапы с четким микропланированием, где будет видно, кто из медработника в какой очереди вакцинируется в зависимости от количества препаратов, которое приходит в рамках COVAX.

"Сегодня состоится презентация портала, через который спустя некоторое время можно будет записаться на вакцинацию", - сказал Ляшко. Он добавил, что когда прививочная кампания "в апреле-мае выйдет на полную мощность, мы сможем проводить около 5 млн вакцинаций в месяц".