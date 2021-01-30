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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
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Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против коронавируса должна быть бесплатной. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство", - подчеркнул он в ходе обсуждения с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

Как он отметил, скоро будет представлен план, как получить вакцину от коронавируса.

"Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", - заверил Степанов.

В то же время Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться от COVID-19. Иммунизация будет добровольной.

В миреУкраина получит в феврале 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTechЧитать подробнее

Ранее в субботу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что страна в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Между тем, проведенный в январе опрос показал, что 52% украинцев даже бесплатно не готовы делать прививку от COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, на Украине всего выявлено 1 258 093 случая коронавируса, 23 769 человек умерли.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Владимир Зеленский Коронавирус

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