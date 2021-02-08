Приложение для знакомств Bumble может привлечь $1,8 млрд на IPO

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Bumble, разработчик приложения для знакомств, объявила, что в рамках первичного размещения акций планирует продать 45 млн бумаг по цене $37-39. По верхней границе этого диапазона объем IPO составит $1,755 млрд, сообщает MarketWatch. Исходя из этого рыночная стоимость компании в целом составит порядка $7,2 млрд.

Ожидается, что прайсинг будет объявлен 10 февраля, а торги акциями на бирже Nasdaq под тикером "BMBL" начнутся на следующий день.

Организаторами размещения выступают 23 банка, среди которых Goldman Sachs, Citigroup Global Markets Inc, Morgan Stanley & Co, J.P. Morgan Securities LLC и Jefferies LLC.

Полученные в рамках IPO средства компания планирует направить, в том числе, на погашение долга.

Bumble была создана в 2014 году. В настоящее время она управляет двумя приложениями - Bumble и Badoo. Ежемесячная активность пользователей превышает 40 млн, по данным Sensor Tower.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $84,1 млн при выручке в $376,6 млн в период с 29 января по 30 сентября 2020 года.