Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик приложений для знакомств Bumble Inc. разместила акции в ходе IPO на $2,2 млрд, компания целиком была оценена в $8,3 млрд.

Bumble сообщил, что продал 50 млн акций по цене $43 за штуку.

Объем и цена размещения превзошли ожидания. Изначально Bumble планировал продать в рамках IPO 34,5 млн акций по цене в диапазоне от $28 до $30, однако затем повысила объем предложения до 45 млн акций, а цену - до $37-39.

Торги акциями Bumble под тикером BMBL начнутся на бирже Nasdaq в четверг.

Bumble был создан в 2014 году. Сейчас компания управляет двумя приложениями - Bumble и Badoo. Ежемесячная активность пользователей превышает 40 млн, по данным Sensor Tower.

Blackstone Group приобрела контрольную долю в Bumble в ноябре 2019 года. После IPO ей будет принадлежать 82,5% голосующих прав в компании.