Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд
Фото: Alexander Pohl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик приложений для знакомств Bumble Inc. разместила акции в ходе IPO на $2,2 млрд, компания целиком была оценена в $8,3 млрд.

Bumble сообщил, что продал 50 млн акций по цене $43 за штуку.

Объем и цена размещения превзошли ожидания. Изначально Bumble планировал продать в рамках IPO 34,5 млн акций по цене в диапазоне от $28 до $30, однако затем повысила объем предложения до 45 млн акций, а цену - до $37-39.

Торги акциями Bumble под тикером BMBL начнутся на бирже Nasdaq в четверг.

Bumble был создан в 2014 году. Сейчас компания управляет двумя приложениями - Bumble и Badoo. Ежемесячная активность пользователей превышает 40 млн, по данным Sensor Tower.

Blackstone Group приобрела контрольную долю в Bumble в ноябре 2019 года. После IPO ей будет принадлежать 82,5% голосующих прав в компании.

США Nasdaq Bumble Badoo

Новости по теме

Новости

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Что случилось этой ночью: четверг, 11 февраля

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Китай встречает лунный Новый год без новых случаев заражения коронавирусом

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

Умер основатель Hustler Ларри Флинт

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

Локдаун в Германии продлили до 7 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');