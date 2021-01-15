Разработчик приложения для знакомств Bumble подал заявку на IPO

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Компания Bumble Inc, разработчик приложения для знакомств, заявила в пятницу, что подала заявку на проведение IPO.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщало, что она планирует IPO, рассчитывая получить оценку в $6-$8 млрд, и уже подала соответствующую заявку в конфиденциальном порядке.

На данный момент неизвестно, какое количество акций и по какой цене планирует разместить Bumble, пишет MarketWatch.

Известно, что ведущими организаторами первичного размещения акций компании станут Goldman Sachs и Citigroup.

Акции Bumble будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "BMBL".

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $84 млн при выручке в $376,6 млн в период с 29 января по 30 сентября 2020 года.