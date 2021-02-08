Зеленский усомнился в эффективности вакцины "Спутник V"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", - сказал Зеленский в понедельник журналистам в Киеве.

Он сообщил, что Украина получит до 1 млн доз вакцины в феврале, а до лета 10 млн. По его словам, на Украину поступят вакцины от COVID-19 от четырех кампаний.

"Мы договорились о поставках в Украину вакцины от кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - сказал Зеленский, открывая Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.

В то же время президент отметил, что уже решив вопрос с поставками вакцин в страну, Украина столкнулась с новой проблемой – недоверием к прививкам, отказом от вакцинации значительной части населения.

"Это новый, но очень серьезный вопрос, который всем нам необходимо решить. Я готов лично, как и большинство мировых лидеров показать, что вакцинация важна, она безопасна и нужна", - отметил президент.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", - сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал, что на Украине разработана дорожная карта вакцинации, которая предусматривает надлежащий и равный доступ для всех граждан Украины. Она, как отмечается, призвана охватить "как минимум половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее сообщил, что вакцинация начнется в феврале, и на первом этапе прививочной кампании от COVID-19 на Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек,

Он также заявил, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. "Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - сказал Степанов.