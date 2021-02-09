Что случилось этой ночью: вторник, 9 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу. Конгрессмены устроят дебаты о конституционности импичмента бывшего президента. Демократическая партия пытается лишить Трампа возможности избираться в президенты через четыре года.

– Потенциальный преемник Меркель поддержал идею расширения Евросоюза. Премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия избрали председателем правящей партии ХДС. Он согласен поддержать стремление Украины в Евросоюз.

– Минск потребует экстрадиции экс-кандидата в президенты Цепкало. Ранее власти Белоруссии потребовали от Польши выдать основателей телеграм-канала NEXTA. Сейчас Цепкало находится в розыске на территории России.

– Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар". Почти четыре миллиона человек хранят пенсионные накопления в "Сафмаре". Сделку должны согласовать Федеральная антимонопольная служба и Банк России.