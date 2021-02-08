Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Минск потребует экстрадиции экс-кандидата в президенты Цепкало

Минск потребует экстрадиции экс-кандидата в президенты Цепкало
Валерий Цепкало (архивное фото)
Фото: ТАСС/AP

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало, сообщил телеканал "Беларусь 1" в понедельник.

"СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что ранее Генпрокуратура обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

14 июля прошлого года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу. Позже он уехал за пределы страны из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Белоруссии возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Белоруссии и России.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внес основателей телеграм-канала NЕХТА Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Им инкриминированы преступления по ряду статей УК, в том числе организация массовых беспорядков, умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Генпрокуратура республики, располагая информацией о том, что Путило и Протасевич находятся в Варшаве, обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении их под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Валерий Цепкало Латвия

Новости по теме

Новости

Международный суд ООН рассмотрит дело о крушении MH-17 не раньше 2023 года

Tesla помогла биткойну перевалить за $44 000

Что произошло за день: понедельник, 8 февраля

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Навальный попал в больницу

МИД сообщил об отказе Берлина допросить соратницу Навального Марию Певчих

В СНБО Украины исключили отмену решения о запрете трех телеканалов

В СНБО Украины исключили отмену решения о запрете трех телеканалов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

Зеленский усомнился в эффективности вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');