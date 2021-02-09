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Потенциальный преемник Меркель поддержал идею расширения Евросоюза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставление Украине "европейской перспективы", сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - процитировал Мельник слова Лашета в своём интервью изданию "Громадське радио".

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Новым председателем ХДС, партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель 16 января избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры - так было с Меркель, но не с ее преемницей на посту главы партии.

"Заявление нового лидера ХДС чрезвычайно важно. Это настоящий прорыв... Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало. Теперь мы начинаем еще более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги", - подчеркнул украинский дипломат в Германии.

Вместе с тем, Мельник подчеркнул, что на евроинтеграцию очень сильно влияет военный конфликт в Донбассе и, пока он продолжается, о членстве (Украины в ЕС - ИФ) говорить преждевременно.

"Пока конфликт продолжается, пока эта война и дальше имеет место, то говорить о членстве для политического истеблишмента Германии просто язык не всегда поворачивался", - сказал посол.

Он также добавил, что для начала предстоит решить вопрос завершения войны, и только тогда будут обсуждаться другие возможные проекты, в том числе и вопросы европейской интеграции.

Германия Армин Лашет Евросоюз

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