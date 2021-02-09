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Премьер Литвы заявила об отказе от использования "Спутника V"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что нет необходимости закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", поскольку совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе.

Она подчеркнула, что Литва не будет покупать "Спутник V", даже если ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом Шимоните заявила во вторник в интервью радиостанции LRT, комментируя вопрос о возможности закупки российской вакцины.

Глава правительства сказала, что литовцы будут привиты вакцинами, которые производятся "в странах трансатлантического партнерства".

Премьер считает, что российские власти используют вакцину в геополитических целях. По ее словам, стремление Москвы предложить странам Европы и другим государствам свою вакцину в той ситуации, когда еще не привиты все жители России, "кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений".

Также Шимоните выразила сожаление по поводу того, что некоторые государства ЕС решили использовать вакцины, не утвержденные Европейским фармагентством (ЕФА).

Ранее сообщалось, что в Европе в последнее время активизируется дискуссия по возможности использования китайских и российских вакцин.

Венгрия первой в ЕС утвердила российскую и китайскую вакцины, не дожидаясь общего решения ЕС, чешский премьер сообщил, что рассматривает такую возможность.

Лидеры Германии и Франции заявили, что российская и китайская вакцины могут быть использованы, если их утвердит ЕМА.

Большинство стран Запада скептически относились к российской вакцине, но настроения отчасти изменила публикация в престижном британском медицинском издании The Lancet, в которой утверждается, что эффективность "Спутника V" против COVID-19 составляет 91,6%.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Литва Ингрида Шимоните Спутник V Коронавирус

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