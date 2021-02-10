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Премьер Украины назвал "Спутник V" способом наращивания влияния России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил Россию в том, что она навязывает свою вакцину от коронавируса "Спутник V" для усиления влияния на востоке Украины и странах Восточной Европы.

"Важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством", - сказал Шмыгаль в интервью изданию Politico.

Он добавил, что это происходит не только на Украине, но и во многих восточноевропейских странах.

"Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку от Европейского союза в плане вакцинации, и лучшим и самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств-членов ЕС", - заявил украинский премьер.

Издание отмечает, что Шмыгаль прибыл во вторник в Брюссель с трехдневным визитом для встреч с высокопоставленными должностными лицами Евросоюза. Он заявил в интервью, что доверие к ЕС зависит от возможности помочь таким странам-партнерам, как Украина, которые борются за получение вакцин самостоятельно.

Politico напомнило, что заявления Шмыгаля перекликаются с комментариями премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая заявила в минувший вторник, что ее страна не будет использовать "Спутник V", даже если препарат одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам. Она заявила, что "не сомневается", в том, что стремление России продать вакцину Европе - "еще одна геополитическая игра".

Хроника коронавируса. Февраль.

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Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион
Украина Россия Денис Шмыгаль Коронавирус Спутник V

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