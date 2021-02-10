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Пункты вакцинации от COVID-19 открыли еще в трех ТЦ Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве со среды открылись выездные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах "Калужский", "Щелковский" и "Водный", объявила заммэра города Анастасия Ракова. Привиться там можно бесплатно, без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В торговых центрах "Океания" и "Город" завершена прививка первым компонентом препарата, выездные бригады вкалывают вторую дозу тем, кто здесь уже получил первую.

На следующей неделе начнется вакцинация вторым компонентом в торговых центрах "Саларис" и "Л-153".

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в Москве с 17 января, первым открылся пункт в ГУМе. Также можно привиться театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити") и ЮАО (ТРЦ Columbus).

Еще 100 пунктов развернуты при городских поликлиниках и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также привиться можно в 59 частных клиниках. Частные клиники стали подключаться к кампании по вакцинации в янвре.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион
Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова Калужский Щелковский и Водный

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