Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в королевстве Бахрейн, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

В нем отмечается, что регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без дополнительных клинических исследований в этой стране.

Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Ранее препарат был одобрен в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане и Монголии.

Ранее РФПИ сообщал, что на этой неделе вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.