Кремль счел позицию Киева по "Спутнику V" противоречащей научным данным

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - глобальный, и если украинское руководство не хочет прививать своих граждан, другим больше достанется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также сказал, что позиция Киева, который не доверяет надежности российской вакцины, "серьезно противоречит" научным данным.

"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей - немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверно, позиция абсолютного меньшинства, это позиция, которая серьезно противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании прививаться российской вакциной от коронавируса.

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется - другим больше достанется. Вы знаете, что спрос на российскую вакцину - глобальный, настолько велик, что производство сейчас не позволяет оперативно его удовлетворить", - заявил Песков.

По его словам, прилагаются титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как вакциной будут обеспечены россияне, был удовлетворен.

"Но если Украина не хочет, то другим странам больше достанется, кто просит эту вакцину и готов ее принять с благодарностью", - заявил Песков.

Накануне, 8 февраля, Зеленский заявил, что Украина не будет закупать "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения эффективности российской вакцины.

В конце января министр здравоохранения страны Максим Степанов говорил, что "Спутник V" не будет зарегистрирован на Украине, хотя одна "политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины".