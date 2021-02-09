Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Эксперты не смогли определить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов, заявил во вторник глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь.

"Сейчас невозможно определить, как он попал на рынок", - сказал китайский ученый на пресс-конференции в Ухане.

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях. Его могли занести люди, либо животные (которыми торговали на рынке - ИФ)".

При этом коронавирус COVID-19 действительно мог произойти от животного – но от какого, пока неясно.

"Открытие последовательности вируса с высокой гомологией с SARS-CoV-2 предполагает, что он может быть зоонозного происхождения", - сказал Лян Ваньнянь.

Он добавил, что потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов, но обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19, обнаруженному у людей.

"Высокая восприимчивость норок и кошек к Sars-Cov-2 предполагает, что носителями, действительно, могут быть и другие виды животных", - сказал ученый.

Лян Ваньнянь добавил, что уханьский рынок морепродуктов был одним из мест, где произошла вспышка коронавируса, но "в других регионах" тоже вполне могли быть незарегистрированные случаи заражения.

В конце 2019 года COVID-19 был обнаружен на рынке в Ухане. В городе работает команда специалистов ВОЗ и экспертов из КНР. Они пытаются понять, откуда начала распространение коронавирусная инфекция.

3 февраля группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. По некоторым версиям, пандемия началась в результате утечки коронавируса из его лаборатории. Днем ранее специалисты ВОЗ посетили центр болезней животных в Ухане. Эксперты из миссии также встретились с выздоровевшими от COVID-19 пациентами и семьями скончавшихся.

Ухань спустя год после начала пандемии

12
Китай Ухань коронавирус

Новости по теме

Новости

Эксперты узнали о модернизации ядерного потенциала КНДР за счет кражи криптовалюты

Эксперты узнали о модернизации ядерного потенциала КНДР за счет кражи криптовалюты

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Заявку на регистрацию "Спутника V" подали европейскому регулятору

Цена биткойна приближается к $48 000

Цена Brent превысила $61 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 9 февраля

Власти Джорджии расследуют попытки Трампа повлиять на исход выборов

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Лидеры сената США достигли соглашения по процессу импичмента Трампу

Потенциальный преемник Меркель поддержал идею расширения Евросоюза

Международный суд ООН рассмотрит дело о крушении MH-17 не раньше 2023 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');