Эксперты не смогли определить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов, заявил во вторник глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь.

"Сейчас невозможно определить, как он попал на рынок", - сказал китайский ученый на пресс-конференции в Ухане.

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях. Его могли занести люди, либо животные (которыми торговали на рынке - ИФ)".

При этом коронавирус COVID-19 действительно мог произойти от животного – но от какого, пока неясно.

"Открытие последовательности вируса с высокой гомологией с SARS-CoV-2 предполагает, что он может быть зоонозного происхождения", - сказал Лян Ваньнянь.

Он добавил, что потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов, но обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19, обнаруженному у людей.

"Высокая восприимчивость норок и кошек к Sars-Cov-2 предполагает, что носителями, действительно, могут быть и другие виды животных", - сказал ученый.

Лян Ваньнянь добавил, что уханьский рынок морепродуктов был одним из мест, где произошла вспышка коронавируса, но "в других регионах" тоже вполне могли быть незарегистрированные случаи заражения.

В конце 2019 года COVID-19 был обнаружен на рынке в Ухане. В городе работает команда специалистов ВОЗ и экспертов из КНР. Они пытаются понять, откуда начала распространение коронавирусная инфекция.

3 февраля группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. По некоторым версиям, пандемия началась в результате утечки коронавируса из его лаборатории. Днем ранее специалисты ВОЗ посетили центр болезней животных в Ухане. Эксперты из миссии также встретились с выздоровевшими от COVID-19 пациентами и семьями скончавшихся.