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Российские эксперты миссии ВОЗ высказались о происхождении COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посетившие китайский город Ухань эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, при этом версия биотерроризма не рассматривается, заявил эксперт группы ВОЗ от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

"В мире бывали случаи утечки (вирусов - ИФ) из лаборатории. Каждое из таких событий связано с нарушением регламента. Но если все правильно сделано, то вероятность эксцесса стремится к нулю. Мы не говорим, что утечки (коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории - ИФ) быть не могло, говорим, что это очень маловероятно", - сообщил Дедков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Он отметил, что "у людей, работавших в вирусологической лаборатории в Ухане, не было обнаружено никаких следов инфицирования" коронавирусом SARS-CoV-2, который в итоге спровоцировал пандемию заболевания COVID-19.

На вопрос издания, могла ли это быть диверсия, эксперт ВОЗ ответил отрицательно.

"Чтобы осуществить такую диверсию, этот вирус надо было где-то взять. Мы же ищем его источник и не находим. Потом, чтобы нанести какой-то урон, это не самый подходящий, с моей точки зрения, инфекционный агент, так как распространение этой инфекции не контролируется. А если вы не контролируете свое оружие, то какая от него польза? Такой биотерроризм не имеет смысла", - пояснил Дедков.

"Нельзя исключать и того, что в природе мы этот вирус не найдем. Это могло быть какое-то уникальное событие: патоген не закрепился в популяции диких животных, а ушел в человеческую", - добавил представитель Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Россия Китай коронавирус COVID-19

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