Цена акций Bumble взлетела почти на 64% на дебютных торгах после IPO

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций Bumble Inc., разработчика приложений для знакомств, подскочили на 63,5% по итогам дебютных торгов после первичного размещения.

Американская компания привлекла в рамках IPO $2,2 млрд, получив оценку в $8,3 млрд. Было продано 50 млн акций по цене $43 за каждую.

На открытие торгов в четверг бумаги Bumble стоили $76, а завершили день на отметке $70,31.

Как сообщалось, объем и цена первичного размещения превзошли ожидания. Изначально Bumble планировала продать в рамках IPO 34,5 млн акций по цене в диапазоне от $28 до $30, однако затем повысила объем предложения до 45 млн акций, а цену - до $37-39.

Bumble была создана в 2014 году. В настоящее время она управляет двумя приложениями - Bumble и Badoo. Ежемесячная активность пользователей превышает 40 млн, по данным Sensor Tower.

Выручка компании в январе-сентябре 2020 года увеличилась до $416,6 млн по сравнению с $362,6 млн за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток составлял $118,5 млн против чистой прибыли в $54 млн годом ранее.

Blackstone Group приобрела контрольную долю в Bumble в ноябре 2019 года. После IPO ей принадлежит 82,5% голосующих прав в компании.