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Лукашенко призвал Запад вернуться к нормальному взаимодействию

При этом президент Белоруссии заявил о необходимости обновить Концепцию нацбезопасности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно обновить Концепцию национальной безопасности, и призвал США и ЕС вернуться к нормальному политическому взаимодействию с Белоруссией.

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"Видимо, настало время обновить Концепцию национальной безопасности. Тем более наши соседи из НАТО уже модернизировали свои стратегические документы с учетом угроз и цифровых технологий", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг.

По его словам, в непосредственной близости от границ Белоруссии создана необходимая инфраструктура - кибер-войска и сеть натовских кибер-центров. "Нет сомнений, что из всех рисков национальной безопасности безопасность информационная становится главной болевой точкой", - сказал он. По словам Лукашенко, "искусственная реальность дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям".

В то же время он призвал США и ЕС вернуться к нормальному политическому взаимодействию с Белоруссией.

"Мы убеждены, что эскалация невыгодна никому: ни Беларуси, ни Европейскому союзу, ни Соединенным Штатам Америки. Тем более, это не наш выбор. В наших общих интересах - вернуться к нормальному политическому взаимодействию, полноценному экономическому сотрудничеству", - сказал Лукашенко.

Он обвинил "отдельных западных политиканов" в том, что те "проецируют свои узкокорыстные позиции на межгосударственные". Тем самым они подставляют под удар вопросы безопасности и развития всей Восточной Европы, считает Лукашенко.

"После штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе", - подчеркнул он.

ВНС проходит на фоне продолжающихся в Белоруссии уже более полугода массовых акций протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Лукашенко. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Некоторые лидеры оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко

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