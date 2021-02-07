Белорусская оппозиция будет судиться с силовиками в Литве, Чехии и Польше

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Чехии получили первое заявление от пострадавших на белорусских акциях протеста. Заявления также поданы в Литве, также обращения готовятся в Польше.

"Универсальная юрисдикция: в Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков. Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич", - говорится в сообщении в телеграм-канале представителей экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в воскресенье.

Там отмечается, что в Чехии готовятся к подаче более десяти заявлений, еще десять - в Польше. "В Литве уже подали документы четыре человека и готовятся еще десять заявлений. Кроме того, литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина", - отмечено в сообщении.

Генпрокуратура Литвы в декабре 2020 года начала досудебное расследование о насилии милиции в Минске. По данным агентства BNS, гражданин Белоруссии, проживающий в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября по причине насильственных действий, которые были совершены в его отношении 13 октября в Минске.

"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры Литвы.

Позднее в телеграм-канале Тихановской уточнили, что речь идет о предпринимателе Хорошине. "Максим подвергся пыткам в Минске, вынужден был покинуть Белоруссию и сейчас находится в Литве. 30 ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что к лету правоохранительные органы разберутся с жалобами в адрес силовиков от пострадавших на акциях белорусов. Президент подчеркнул, что многочисленные жалобы поступили для того, чтобы "отсечь их от конкретной работы". Он уточнил, что все эти жалобы объединены и рассматриваются определенной группой следователей.

"Это была политическая акция: "давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбираются". Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен... Мы не можем на все эти жалобы, вброшенные с чисто политической точки зрения, бросить весь аппарат Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужбы. Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами", - заявил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа 2020 продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.