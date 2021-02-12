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Китай отказался передать ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китай отказался предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, первичную персонализированную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ.

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"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования", - цитирует газета слова микробиолога ВОЗ Доминика Дуайера.

"Я ученый и доверю данным. Я доверяю документальным свидетельствам, основанным на данных, я не доверяю просто тому, что кто-то говорит", - отметила датский эпидемиолог Теа Фишер.

По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане. Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Китае, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды ВОЗ.

Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и министерство иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ показали: коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.

По информации газеты, международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Они не исключили, что более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда был обнаружен первый пациент с выявленным штаммом коронавируса.

Глава группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Лян Ванянь в свою очередь заявлял, что образцы крови и медицинские записи были проверены, но нет никаких доказательств того, что вирус появился до декабря 2019 года.

Ухань спустя год после начала пандемии

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Китай Ухань ВОЗ Коронавирус COVID-19

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