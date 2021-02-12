Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Белоруссии. Члены семей оппозиционеров тоже получат убежище. Имена этих людей пока не раскрыли.

– В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах. Туда попадут граждане, которым полагается жилье за счет бюджета. Минстрой выделяет деньги адресно каждому нуждающемуся.

– Российские эксперты миссии ВОЗ высказались о происхождении COVID-19. Они не смогли исключить версию утечки, но считают ее маловероятной. Эксперты не смогли найти источник вируса.

– "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу. Немецкая команда обыграла в финале мексиканский "Тигрес". Это второй титул "Баварии" в истории турнира.