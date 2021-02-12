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Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Белоруссии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Германия предоставит убежище 50 оппозиционерам из Белоруссии, сообщила в четверг Sueddeutsche Zeitung.

По информации издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях. Газета ссылается на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

В материале газеты нет имен оппозиционеров.

Ранее Белоруссию покинули бывшие кандидаты в президенты Светлана Тихановская и Валерий Цепкало.

На прошедших в августе выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заняла второе место. Ее сторонники не признали результаты подсчетов, и по сегодняшний день выходят на акции протеста. Сама Тихановская покинула страну вскоре после оглашения итогов.

Против Валерия Цепкало возбудили уголовное дело, он находится в розыске в том числе на территории России. На этой неделе белорусские власти объявили, что будут добиваться его экстрадиции у Латвии.

Германия Белоруссия

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