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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:59Заразились
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В Венгрии рост числа случаев COVID связали с "британским" штаммом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал недавний рост случаев заражения COVID-19 в стране с распространением "британского" штамма вируса, сообщает издание Hungary Today в пятницу.

Орбан заявил, что противоэпидемические ограничения должны остаться в силе. Но более строгие меры по борьбе с коронавирусом вводить нет необходимости, потому что в стране уже идет вакцинация населения, сказал он.

Первую прививку от коронавируса в Венгрии сделали 310 тыс. человек, а еще 383 тыс. - переболели COVID-19. Орбан сказал, что, если бы страна могла начать вакцинацию препаратом китайской компании Sinopharm, все 2 млн 448 тыс. человек, зарегистрировавшихся на прививку, могли бы ее сделать к Пасхе.

Венгрия в четверг, 11 февраля, начала прививать население российской вакциной "Спутник V". На данный момент у страны есть несколько десятков тысяч доз этого препарата.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 380 тыс. человек, более 13,4 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Виктор Орбан Великобритания Венгрия Коронавирус

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