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Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

"Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение № 2021/13517), обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией", - заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации.

Согласно сообщению на сайте, используя данную технологию, ученые смогут в дальнейшем приступить к разработке реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) была зафиксированная в Великобритании в конце декабря 2020 г. Британский штамм также, как и исходный вирус, распространяется преимущественно воздушно-капельным путем и не вызывает более тяжёлого течения болезни, говорится в сообщении.

"Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация", - подчеркивается в сообщении.

коронавирус Роспотребнадзор COVID-19

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