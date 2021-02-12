В МИД Германии не поняли слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии Андреа Зассе назвала высказывание главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС "странным и непонятным".

"Это высказывание с нашей точки зрения, действительно, странное и непонятное", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.

"Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел Мааса в бундестаге, где он четко изложил наши представления о России, но он четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Россией. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно", - добавила Зассе.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

"Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, - да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - отметил министр. "Хочешь мира - готовься к войне", - добавил Лавров.

Позднее МИД РФ разъяснил слова министра. "Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - отметили на Смоленской площади.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, а их смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовыми к худшему.