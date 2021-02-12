Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В российском МИД исходят из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава министерства Сергей Лавров. Он сказал это в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live", фрагмент беседы опубликован на сайте МИД.

Владимир Соловьев задал министру вопрос: "Мы идем к разрыву с Евросоюзом?"

"Исходим из того, что мы готовы, - ответил Лавров. - В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне".

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