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МИД уточнил, что РФ готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том, случае, если на этот шаг пойдет Брюссель, при этом призывает ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, разъяснили в пятницу в МИД РФ.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - отметили на Смоленской площади.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев-лайф", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

"Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - отметил министр.

"Хочешь мира – готовься к войне", - добавил Лавров.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста и что смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

"Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы", - сообщил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что об этом и говорил глава МИД РФ. "А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", - отметил Песков.

МИД РФ ЕС

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