Песков пожурил СМИ за подачу слов Лаврова в отрыве от контекста

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - СМИ цитируют слова главы МИД Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом вне контекста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заявление министра в интервью Владимиру Соловьеву для его YouTube-канала опубликовал МИД, пообещав предоставить полный текст позднее.

"Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда - да, мы будем готовы", - разъяснил Песков.

По его словам, об этом говорил и Лавров, а журналисты "смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом".

На вопрос, возможен ли в перспективе разрыв отношений с ЕС, Песков ответил: "Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам".

Он пояснил, что Россия должна быть готова к каким-то рестрикциям, ограничениям и другим недружественным проявлениям. "Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных, стратегических областях, и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну, это на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - сказал Пеков.

Отвечая на вопрос, нет ли пока таких ощущений, пресс-секретарь президента сказал: "Вы знаете, мы же, когда с вами слышим разные дискуссии, например в Европарламенте или еще где-то, вот которые были на прошлой неделе, там есть голоса, которые, наверное, можно только с оторопью слушать, но есть и трезвые голоса, они тоже имеют место. Поэтому, какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать".

Соловьев в интервью спросил министра: "Мы идем к разрыву с Евросоюзом?"

"Исходим из того, что мы готовы, - ответил Лавров. - В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне".