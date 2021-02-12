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Белорусская оппозиция призвала освободить политзаключенных до реформы Конституции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Координационный совет (КС) белорусской оппозиции настаивает на освобождении политзаключенных и отрицает возможность разрешения политического кризиса путем принятия властью новой Конституции.

"Мы вновь заявляем о том, что для восстановления согласия в обществе необходим полноценный диалог о путях разрешения политического кризиса. Первым шагом диалога является отказ власти от репрессий по политическим мотивам, а также освобождение всех политических заключенных", - говорится в заявлении по итогам Всебелорусского народного собрания, опубликованном на сайте КС в пятницу.

"В надежде, что общество смирится с происходящим, власть обещает провести конституционную реформу. Но принятие новой Конституции - это завершающий этап преодоления политического кризиса", - подчеркнули в Координационном совете.

11-12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание. На обсуждение были вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, по итогам собрания принята резолюция с концептуальными направлениями развития страны. В ВНС приняло участие 2700 делегатов и приглашенных гостей.

Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор ВНС проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

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