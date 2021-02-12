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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
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ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз, сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южноафриканским штаммом (COVID-19)", - заявила Сваминатан.

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Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19.

Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.

Кроме того, исследование британских ученых показало, что лечение от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом с помощью плазмы переболевших может способствовать возникновению новых мутаций коронавируса.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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