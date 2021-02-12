ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз, сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южноафриканским штаммом (COVID-19)", - заявила Сваминатан.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19.

Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.

Кроме того, исследование британских ученых показало, что лечение от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом с помощью плазмы переболевших может способствовать возникновению новых мутаций коронавируса.