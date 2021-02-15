Байден назвал темы для обсуждения на саммите G7

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран "Большой семерки" (G7) в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию по производству, распространению и поставкам вакцины", - говорится в сообщении Белого дома.

Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.

"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления нашей коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.

Пятничная встреча станет первой встречей G7 в период президентства Байдена и первой встречей группы союзников с апреля прошлого года.