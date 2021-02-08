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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Как появляются квадратные фекалии вомбатов, какой свет вкуснее для растений, а также первая успешная пересадка лица и обеих рук одновременно

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики смоделировали образование кубического помета вомбатов. Биологи и инженеры пришли к выводу, что за форму кала этих сумчатых млекопитающих ответственна неоднородность кишечника по толщине и жесткости. Сочетание таких неоднородностей приводит к формированию углов, а при проходе по кишечнику каловые массы теряют влагу, становясь более жесткими и закрепляя прямоугольную структуру.

- Гравитационный фон указал на содержание темной материи в первичных черных дырах. Этот сигнал не похож на те, которые обычно приходят от масштабных событий во Вселенной: здесь наблюдается не резкий скачок, а постоянный шум. Ученые считают, что источниками обнаруженных гравитационных волн являются первичные черные дыры. Высказывается предположение, что в них может содержаться вся темная материя во Вселенной.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Американские врачи впервые в мире смогли пересадить лицо и обе руки одновременно. 22-летний лаборант фармкомпании Джо Димео в 2018 году пострадал от ожогов в автокатастрофе. Они затронули 80% поверхности тела. Мужчина перенес 20 реконструирующих операций. В августе 2020 года, несмотря на пандемию, удалось сделать одновременную трансплантацию лица и обеих рук. Через полгода после операции трансплантаты функционируют нормально, реабилитация продолжается. По признанию специалистов, результаты превзошли ожидания.

- Возобновляемая энергетика впервые стала главным источником электричества в Евросоюзе. Из возобновляемых источников в 2020 году в ЕС получили 38% электроэнергии. Это больше, чем доля электроэнергии, полученной сжиганием газа и угля (37%) и с помощью атомных электростанций (25%).

- Вечером некоторые окна домов зажигаются ярко-фиолетовым светом. Цветоводы, которые хотят "подкормить" светом свои растения на балконе, подоконнике или в теплице, включают красно-синие фитосветильники. Наш глаз воспринимает их свет как фиолетовый. N+1 рассказал, откуда взялась идея светить на растения фитолампами и есть ли от этого толк.

- Что музыка меняет в мозге и как компьютерные игры помогают осваивать новые навыки – сайт N+1 собрал 10 самых просматриваемых научных статей из базы данных Scopus. Это вторая часть топа. Первая была опубликована в предыдущем дайджесте.

- За последние десятилетия численность сотен видов сократилась до исторического минимума или вовсе нуля. Люди пытаются замедлить эти процессы, но чтобы защитить редкий вид, нужно точно установить причину, по которой тот оказался в бедственном положении. Иногда ее поиски превращаются в настоящее расследование. N+1 подготовил восемь детективных загадок, каждая из которых основана на реальных экологических событиях.

N+1 Дайджест

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