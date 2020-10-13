Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече арестованных оппозиционеров с президентом Александром Лукашенко 10 октября. Об этом сообщил телеграм-канал штаба Виктора Бабарико. Колесникова ранее была координатором штаба.

"После субботней встречи в СИЗО КГБ, кроме главного вопроса "это что вообще было", всех интересовал ещё один - а где Мария Колесникова? Выяснилось, что Мария сама отказалась от встречи", - говорится в сообщении.

О встрече Лукашенко с арестованными 10 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента. Канал опубликовал фото со встречи. В кадр попали экс-претендент на пост президента и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова и Максим Знак, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский. Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал, что на встрече был и блогер Сергей Тихановский. Лукашенко говорил оппозиционерам о грядущей реформе Конституции.

По словам Гашинского, в конце встречи, когда все пожимали друг другу руки, Шкляров пожаловался Лукашенко, что в СИЗО редко удается вымыться. Президент поручил охране организовать арестантам поездку в баню. Кроме того, Сергею Тихановскому впервые за много месяцев разрешили поговорить по телефону с женой Светланой, которая покинула Белоруссию после президентских выборов.

После встречи с Лукашенко директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политолога Юрия Воскресенского перевели под домашний арест.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Жительница Минска рассказала журналистам, что видела, как ее задержали. 8 сентября государственные СМИ сообщили, что Колесникова задержана за попытку нарушить границу с Украиной.

Позднее представители совета Антон Родненков и Иван Кравцов, оказавшиеся в Киеве, рассказали, что их троих пытались выдворить из Белоруссии, но на границе Колесников порвала свой паспорт, вылезла из машины спецслужб через окно и пошла в сторону белорусской территории.

Сейчас Колесникова, а также юристы Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).