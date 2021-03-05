Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 616 238+450 594

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила Генпрокуратуре Литвы запрос о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ее намерены привлечь к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

Основанием для запроса ведомство назвало договор между странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

Генпрокуратура также сообщила, что в суд в Гомеле направлено уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. По версии следствия, они в сговоре с Тихановской 5 августа 2020 года провели встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Одному из фигурантов также вменяют публичное оскорбление милиционеров. Все четверо были задержаны с 6 по 8 августа.

2 марта Следственный комитет Белорусси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск по "гомельскому делу". Ведомство инициировало процедуру по ее экстрадиции.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что она никогда не участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий государственных органов.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других белорусских оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Белоруссия Светлана Тихановская Литва Генпрокуратура Следственный комитет Гомель

Новости по теме

Новости

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Ежегодная сессия ВСНП начала работу в Пекине

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против РФ

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана
Пандемия коронавируса

В ЕС верят в возможность привить всех жителей стран Евросоюза к концу лета

Трещину на МКС замазали герметиком

Трещину на МКС замазали герметиком

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');