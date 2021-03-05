Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила Генпрокуратуре Литвы запрос о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ее намерены привлечь к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

Основанием для запроса ведомство назвало договор между странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

Генпрокуратура также сообщила, что в суд в Гомеле направлено уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. По версии следствия, они в сговоре с Тихановской 5 августа 2020 года провели встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Одному из фигурантов также вменяют публичное оскорбление милиционеров. Все четверо были задержаны с 6 по 8 августа.

2 марта Следственный комитет Белорусси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск по "гомельскому делу". Ведомство инициировало процедуру по ее экстрадиции.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что она никогда не участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий государственных органов.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других белорусских оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.