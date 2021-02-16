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Южнокорейские пограничники у границы с КНДР задержали неизвестного

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейские пограничники задержали подозрительного мужчину рядом с военными контрольно-пропускным пунктам у восточного отрезка межкорейской границы, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Его задержали ранним утром 16 февраля. Пока неясно, как он появился в демилитаризованной зоне у границы и как он пересек границу, если он добрался до места задержания из КНДР.

По факту ведется расследование, заявили в комитете.

"Ренхап" напомнило, что в ноябре 2022 года гражданский из КНДР беспрепятственно перешел через границу в районе города Косон, предполагается, что это была попытка бежать из Северной Кореи. В июле 2020 перебежчик из КНДР пересек демаркационную линию по морю, но затем вернулся на родину.

КНДР Южная Корея

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