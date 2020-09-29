В Сеуле получили доказательства сожжения тела убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Кореи получило от спецразведки доказательства того, что тело убитого в водах КНДР южнокорейского гражданина было сожжено, сообщил лидер оппозиционной партии "Сила народа" Чжу Ху Ен в интервью радио YTN.

"Министерство национальной обороны подтвердило с помощью данных спецразведки, что (Северная Корея) приказала (своим должностным лицам) использовать горючие вещества и сжечь (тело)", - сказал Чжу Ху Ен.

Политик подчеркнул, что это не выводы Министерства обороны, а данные, полученные через спецразведку.

Ранее власти КНДР опровергали информацию о сожжении тела южнокорейского чиновника. Они утверждают, что был сожжен лишь тот предмет, на котором чиновник достиг вод Северной Кореи. Само тело, по их словам, найдено не было.

Между тем, береговая охрана Южной Кореи в ходе собственного расследования инцидента пришла к выводу, что убитый, вероятнее всего, пытался сбежать в КНДР.

"Чиновник был одет в спасательный жилет и висел на плавучем объекте, когда его заметили на Севере", - цитирует агентство Yonhap руководителя следственной группы Юн Сон Хена.

По его словам, убитый чиновник хорошо знал воды вокруг острова Енпхендо. Юн Сон Хен добавил, что несчастный случай или самоубийство считаются очень маловероятными.

Убийство южнокорейского чиновника в КНДР

В начале прошлой недели сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, а его тело было сожжено.

Северная Корея признала убийство. Лидер КНДР Ким Чен Ын даже принес извинения за инцидент, но при этом упрекнул Сеул за односторонний комментарий происшествия.

По версии Пхеньяна, неопознанный мужчина на плавательном средстве без разрешения пересек морскую границу КНДР, на вопросы пограничников надлежащим образом не отвечал. Пограничники сделали два выстрела в воздух, неизвестный, как им показалось, решил удалиться, и тогда они сделали десять выстрелов на поражение.

Затем они обыскали его "плавсредство", нашли там много крови, но сам убитый пропал. Лодку они сожгли, чтобы не допустить занесения в страну коронавируса, как теперь требуют инструкции.