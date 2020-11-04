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Южнокорейские военные задержали перебежчика из КНДР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Военным Южной Кореи удалось обнаружить и задержать предположительно гражданина КНДР, который нелегально проник на южнокорейскую территорию, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Мужчина, личность которого пока не установлена, был схвачен примерно через десять часов после того, как пересек границу между двумя Кореями на ее восточном участке поздно вечером во вторник. Его переход был зафиксирован аппаратурой наблюдения Юга, что побудило военных начать поисковую операцию.

"Наши военные в координации с соответствующими властями благополучно задержали этого человека утром в среду. Мы проведем расследование в отношении этого человека, включая выяснение способа пересечения границы", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

В нем отмечается, что "никаких необычных действий со стороны северокорейских военных не было зафиксировано".

Пока нет информации о том, является ли он военнослужащим или же гражданским лицом, хотя официальные лица заявили, что он не был одет в военную форму.

Южная Корея КНДР

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