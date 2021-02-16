Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Киев заявил о репутационных потерях из-за дела о закупке COVID-вакцин

Киев заявил о репутационных потерях из-за дела о закупке COVID-вакцин
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 негативно повлияет на переговоры с производителями, считает министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Пандемия коронавируса

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украины российскую вакцину", - отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

В то же время он подчеркнул, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток. "На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ", - сказал он.

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Начало расследования по данному делу также подтвердила Специальная антикоррупционная прокуратура Украины.

Хроника коронавируса. Февраль.

15
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac
Минздрав Украины Украина Максим Степанов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2

Что случилось этой ночью: вторник, 16 февраля

Ракета SpaceX стартовала на орбиту еще с 60 интернет-спутниками Starlink

Пандемия коронавируса

Еще одна новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');