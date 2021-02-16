Киев заявил о репутационных потерях из-за дела о закупке COVID-вакцин

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 негативно повлияет на переговоры с производителями, считает министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украины российскую вакцину", - отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

В то же время он подчеркнул, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток. "На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ", - сказал он.

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Начало расследования по данному делу также подтвердила Специальная антикоррупционная прокуратура Украины.