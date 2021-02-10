На Украине начали расследование дела о закупке вакцины от коронавируса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук сообщил о начале расследования уголовного производства по вопросу закупки вакцины от коронавирусной инфекции.

"НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ИФ) действительно начало расследование по закупке вакцины", - сказал Грищук на брифинге в Киеве в среду. При этом он не уточнил деталей расследования, отметив лишь, что дело открыто в феврале.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто дело о закупке вакцины и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук сказал: "Все, что могу сказать: 3 февраля внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ИФ)". И.о. главы САП добавил, что больше ничего он сообщить по делу не может, так как это уже будет раскрытием тайны следствия.

Он также не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил: "Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность..." По его словам, в НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые занимаются этим вопросом. Также в ведомстве "по министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов", занимающихся вопросами охраны здоровья, сказал Сытник.

"Мы видели очень много публикаций по поводу вакцин, понимаем, что там нас будет ждать ответ... Поэтому мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличии оснований привлечь к ответственности причастных лиц", - также заявил глава НАБУ.

Ранее в среду на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее общая эффективность во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.