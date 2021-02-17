Минздрав Украины назвал препарат, с которым начнется вакцинация против COVID-19

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал он в эфире телеканала "Украина24" в среду вечером.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в страну до конца недели.