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Украина собирается выйти из очередного соглашения СНГ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на 17 февраля.

Данное соглашение было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке.

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Документом стороны договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизация развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах.

Отмечается, что за период с момента подписания Соглашения для Украины оно не было практически реализовано. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

В августе 2020 года сообщалось, что правительство Украины постановило денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках СНГ с 1993-го по 2001 годы.

Кабмин, в частности, поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из решения о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск); соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва); соглашения о практическом использовании положений ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашения о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва).

Украина СНГ

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